Läänemets: kavandatav palgatõus päästjate inimlikku äraelamist ei võimalda

«Olukord, kus riigieelarvesse laekub erakordselt rohkem raha ning valitsus eelistab palkade tõstmisele kiiremini laenude tagasi maksmist näitab tõsiasja, et suurimat ühiskondliku koormust kandvate riigiteenistujate tööd ei väärtustata,» usub Läänemets. «Iga töö loob väärtust, kuid valitsuse jaoks on päästjad, politseinikud, õpetajad, õed, kultuuritöötajad unustanud. Nemad peavad väärtuse loojateks ainult kõrgepalgalisi erasektori töötajaid,» sõnas ta.

Otsus tõsta avaliku sektori palgafondi vaid üldise palkade kallinemise võrra tähendab Läänemetsa sõnul, et ühiskonna jaoks olulistel ametikohtadel sissetulekud elukallidusega võrreldes ei kasva: «See teeb omakorda raskemaks uute päästjate, õpetajate ja politseinike leidmise ning muudab siseturvalisuses ja hariduses veelgi keerukamaks,» ütles Läänemets, lisades, et palgad on Eesti keskmisega võrreldes järgmine aasta pigem languses.

«Päästjate ja õpetajate palga tõstmise eesmärk 120 protsenti Eesti keskmisest pole selliselt võimalik saavutada. Päästjate töötasu tänane seis ja kavandatav tõus inimlikku äraelamist ei võimalda,» sõnas ta.

«Murettekitav on valitsuse sõnum, et ministeeriumid otsustavad, kui palju konkreetsete elualade palgad tegelikult tõusevad. Selliselt taganevad poliitikud vastutuse võtmisest ja lükkavad otsustamise allasutustele. Peaminister Kallas teab väga hästi, et ilma politsei või pääste võimekust vähendamata lisaraha asutustest ei leita,» ütles poliitik. «Valitsus on sisuliselt otsustanud, et kriisiperioodiks võetud laenude tagasimaksmine toimub päästjate, õpetajate, politseinike ja õdede õiglase palgatõusu arvelt.»