Saar: sihitu kärpimine on arulage poliitiline jonn

Saare kirjeldusel on riigieelarve eelnõu ümber käinud suur segadus ja hämamine: «Valitsus ühe käega võtab, teisega justkui annab. Ühelt poolt kõlab rahandusministri suust ajast ja arust kärperetoorika ning manitsused kokkuhoiule, teisalt jagatakse siin-seal miljoneid juurde, kuid pole teada kelle või mille arvelt need tulevad. Teadlikult tegeletakse silmamoondusega,» arvustas Saar eelarvet riigikogus.

Tänu hoogsale majanduskasvule on eelarve puudujääk tuleval aastal vähenemas 400 miljoni euro võrra, ent kevadel plaanitud 50 miljoni eurone kärbe on jõus, märkis erakonna esimees.

«Sihitu kärpimine on arulage poliitiline jonn ajal, kui lahendamist ootavad Eesti tuleviku seisukohalt võtmetähtsusega probleemid ja leevendamist mured, mida meie ette on veeretanud elektrienergia ja muud hinnatõusud,» märkis Saar.

Järgmisel aastal seitsme protsendi võrra kerkiv palk ei täida Saare sõnul õpetajatele antud lubadust, et õpetaja töötasu peab jõudma 120 protsendini keskmisest palgast. «Seda on ilmselgelt liialt vähe olukorras, kus Eestis on palgaralli ja keskmine palk tõuseb kaks korda enam. Lisaks lasub õppejõudude palgatõusu kohal suur vaikus, kuigi need jäävad paiguti alla ka õpetajate omadele. Ilma korraliku palgalisata pole juba lähitulevikus paljudes koolides enam kedagi klassi ette saata. See on küsimus õpetajate järelkasvust, meie laste heast haridusest ja Eesti arengust,» usub ta.