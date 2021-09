Võidusamba renoveerimiseks kulub 600 000 eurot

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu seletuskirjast selgub, et sõjamuuseumi eelarvesse on planeeritud raha Vabadussõja võidusamba ja selle ala renoveerimiseks.

Kaitseministeerium täpsustas, et eelnõu seletuskirjas on ekslikult tööde maksumuseks märgitud kuus miljonit eurot, kuid tegelikult on see summa 600 000 eurot.