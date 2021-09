Liiklustrahvide määrad tõusevad märgatavalt

Ministeerium selgitas muudatusi elatustaseme märgatava paranemisega. «Samal ajal on hoiatustrahvi määr lubatud sõidukiiruse ületamise eest püsinud muutumatuna alates kirjaliku hoiatusmenetluse kasutuselevõtmisest ning avaldab liiklusrikkujatele varasemast vähem mõju,» märkis ministeerium ja lisas, et tasakaalu säilitamiseks tuleb muuta ka lubatud sõidukiiruse ületamise eest tehtava mõjutustrahvi määra. Ministeerium rõhutas, et lubatud sõidukiiruse ületamine on levinuim liiklusseaduse rikkumine ja üks surmaga lõppenud liiklusõnnetuste peamisi põhjuseid.