GALERII ⟩ Kohus kuulutas Ümera tänava kortermajas naise tapnud eaka mehe protsessi kinniseks

Põhja ringkonnaprokurör Eneli Laurits leidis, et kohtuprotsess tuleb kinniseks kuulutada alaealiste kannatanute ehk ohvri laste eraelu kaitseks. Ta lisas, et kuna kõik tunnistajad, kannatanud ja kohtualune räägivad oma eraelust, tervisest ja laste olukorrast enne ja pärast ema tapmist, siis seetõttu prokurör leidis, et tuleks istung sulgeda.