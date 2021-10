RIIGIEELARVE ⟩ Linnahalli renoveerimiseks leiti 20 miljonit eurot

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linnahalli renoveerimine linna jaoks jätkuvalt prioriteediks. Seejuures pakkus Baltcapi investeerimisfond tänavu juulis Tallinna linnavalitsusele, et võiks investeerida linnahalli.

Linnahall projekteeriti ja ehitati aastatel 1975-1980 ning see valmis Moskva 1980. aasta suveolümpiamängudeks. 2009. aasta detsembris hoone suleti. 2016 tehti hoonele ekspertiis, mis leidis, et konstruktsioon on suhteliselt heas korras. Halvas olukorras on aga dolomiidist välisvooderdis.