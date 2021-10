FOTOD ⟩ Vahipataljon mälestas oma tunnuslaulu autorit

«Lauludel on omadus ühendada – seda mitte ainult samas rivis, vaid üle põlvkondade,» ütles pataljoni ülem kolonelleitnant Margot Künnapuu. «Enne meid on seda laulu, mida me uhkusega ka oma pataljoni lauluks nimetame, laulnud lugematu arv Eesti sõdureid kolmekümnendatest aastatest alates, mitte ainult siinsamas Mustamäe ja Männiku liivastel luidetel, vaid igal pool, kuhu ajalugu Eesti sõduri paisanud on. Ja just ühtlustunde eest täname me täna siin selle laulu autorit.»