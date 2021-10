Galerii ⟩ Kristiinesse rajatakse Jaapani minimets

Tallinna kaasava eelarve ideede konkursi võitjaks Kristiines osutus sel aastal Marit Finnie ettepanek rajada linnaosas uudne ja põnev Jaapanipärane minimets, projekti maksumuseks oli 89 840 eurot.

«Ma väga hindan linnakeskkonnas puid ja loodust ja leidsin internetist minimetsa idee, mis on alguse saanud Jaapanist. See tähendab, et puid ja põõsaid istutatakse tihedalt väikesele alale, et luua liigirikkust. Ja selline mets toodab oluliselt rohkem värsket õhku. Pakkusin selle idee kaasavasse eelarvesse välja ja minu üllatuseks see võitis. Ma arvasin, et kes see ikka metsa poolt hääletab,» rääkis Finnie.

Reede lõuna ajal tehtigi metsa rajamisega talgute korras algust. «Talgud toimuvad Kristiine linnaosavalitsuse juhtimisel ja meil on abiks keskkonna- ja kommunaalameti haljastuse spetsialistid. Istutamiseks me ühtegi firmat ei palganud, vaid teeme seda talgute korras koos kohalike elanikega,» rääkis Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.

Ta lisas, et lõplik tulemus kujuneb välja alles aastate jooksul Küll aga olevat täna sümboolne päev tööde alustamiseks, sest just täna on Tallinna uue kaasava eelarve ideede esitamise tähtaeg.

«Minimetsad on kiirekasvulised, väga tihedad ja bioloogiliselt mitmekesisemad kui tavapärased metsad, mistõttu saab ka selle haljastus olema lopsakas. Minimets meelitab ligi ka rändavaid laululinde ja on paljudele lindudele, loomadele ja putukatele koduks, mis on Kristiine aedlinnale omane,» selgitas Riibe.