Kohus ei rahuldanud SAPTK-i kaebust COVID-19 piirangutele

Kohus leidis, et vaidlusaluste välistingimustes toimuvaid avalikke koosolekuid puudutavate piirangute kehtestades lähtus valitsus asjakohastest kaalutlustest, ei jätnud ühtki sellise piirangute kehtestamise seisukohast olulist asjaolu tähelepanuta ega omistanud

ühelegi huvile või õigusele meelevaldselt suurt või kesist kaalu ning neil asjaoludel ei olnud piirangud õigusvastased.

Kohus tõdes samas, et tuleb SAPTK-iga nõustuda selles, et pelgalt COVID-19 haiguse uudse iseloomu ja teadusteadmiste puudulikkusega ei saa igavesti kõiksugu ennetusmeetmeid põhjendada.

«Võimalik, et haiguse leviku kontrolli alla saamine ei osutugi võimalikuks. See sunnib omakorda avalikku võimu struktuursemalt ümber paigutama teatud ressursse, muuhulgas näiteks suurendama mingisuguste muude avalike kulutuste arvelt oluliselt tervishoiu rahastust selleks, et järjekordse haigestumise kasvu korral oleks vajadusel võtta piisav hulk ravi osutamiseks vajalikke inim- ja ainelisi ressursse või võtma seisukoha, et teatud asjaoludel ei ole inimestele võimalik avalik-õiguslike meetmetega rahastatavaid meditsiiniteenuseid saada,» märkis kohus.

Kohus lisas, et samuti on võimalik, et tulevased teadusteadmised võimaldavad COVID-19

haiguse levikut paremini prognoosida ning on võimalik, et leitakse tõhus ravi. «Sellisel juhul kaob vaidlusaluste piirangutega sarnanevate "üldiste ettevaatusabinõude" vajalikkus,» tõdes kohus.

SAPTK vaidlustas kaebuses sisuliselt valitsuse koroonapiirangute korraldusest tulenevaid piiranguid, mis seonduvad õues avalike koosolekute korraldamisega.

SAPTK-il on kaks põhiargumenti.

Esiteks leiab ta, et sedalaadi piirangute kehtestamine valitsuse korraldusega ehk õiguse üksikaktiga ei ole üldse lubatav, vaid mõeldavaks vormiks oleks määrus ehk üldakt, ent sellise määruse andmiseks puudub jällegi seaduses volitusnorm.

Teiseks leiab SAPTK, et sisuliselt on asjassepuutuvad piirangud põhjendamatud, kuna pole veenvaid teaduslikke ega muid andmeid selle kohta, et õues korraldataval koosolekul viirus sedavõrd levida saaks, et selliseid ning eeskätt osalejate arvuga seotud piiranguid vaja oleks.