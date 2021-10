Narva Vaba Lava sulges uksed: on nukker päev

«Alates tänasest (eilsest – toim) on Narva Vabal Laval etendustegevus peatatud. Loodame, et paus on võimalikult lühike ja peagi saame jätkata kõikide plaanitud tegevustega. Huvialaringid jäävad töösse, samuti ei tagane me endile võetud lepingulistest kohustustest,» kirjutas Vaba Lava. Teater rõhutas, et Tallinna majas jätkub tegevus muutusteta.

Vaba Lava juht Märt Meos kommenteeris Postimehele, et kultuuriministeerium ei ole pärast oma ettepanekut enam Vaba Lavaga ühendust võtnud. «Dialoogi pole alustatud ja meiega pole kontakti võetud. See, et nad ütlevad, et nad on meiega tihedas kontaktis, no ei tea... Kolme kuu möödudes tuleb üks kiri – kas see on tõsine mure selle pärast, kuidas me hakkama saame?» lisas Meos.