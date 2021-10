Kallas Holmi kriitikast: valitsuse sõnumid on läinud selgemaks

Juunis küsis peaminister Kaja Kallas riigikontrolör Janar Holmilt arvamust kriisi juhtimise kohta koroonaviiruse teise laine ajal. Kirjas on ettepanekud, mis Janar Holmi sõnul aitavad kriisi jätkudes sellega paremini toime tulla, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Juhtimise selgus - kes on see, kes kriisi juhib ka tegelikult. Vaid siis on võimalik kriisi selgelt juhtida. Tuleviku jaoks tuleb teha pikaajalised otsused üleriiklike kriiside juhtimiseks. Kommunikatsiooni puhul peab olema selge kommunikatsioonikanal ja ei maksa pudistada vahepealseid otsuseid, vaid anda selge sõnum, mida saab olema ja kuidas tuleb käituda. Ja tuleb informeerida ka otsuste rakendajaid sellest, et kui neilt küsima hakatakse, siis nad suudavad vastata,» võttis Holm kriitika kokku.

Ta ütles, et ettevõtluse toetuste jagamine peaks olema koordineeritum. Rohkem võiks tema sõnul kasutada ka kohalike omavalitsuste võimalusi, kuid omavalitsustel peab olema selge, mida neilt oodatakse.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles «Aktuaalsele kaamerale», et kriisi juhtimise süsteemi on juba muudetud nii, et see on koondatud riigikantselisse ning tihedamat koostööd tehakse ettevõtjatega.

«Sõnumite selgus on kriisi oluline murekoht, sest inimesed tahavad kriisis selgeid sõnumeid. Aga kui teadusnõukoda tahab arvamust avaldada, siis meil on ka sõnavabadus ega arvamuse avaldamist keelata ei saa. Aga need sõnumid, mis valitsusest tulevad, ma usun, on läinud selgemaks,» rääkis Kallas.

«Mõni on aktiivsem ja näeb oma rolli ka kriisis, mõni seda rolli ei näe ja soovib, et kõik tehakse ülevalt poolt. Ma arvan, et neid koostöökohti me peame veel otsima,» ütles ta.

Riigikogu riigieelarve erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et ajal, kui koroonakriis on kestnud poolteist aastat ja kriisi juhtimist on mitu institutsiooni kritiseerinud, peaks ka riigikogul olema suurem roll.