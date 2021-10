Balti riikide merevägede ülemad kohtusid Saaremaal

Need on Balti riikide merevägede ühised töögrupid, mis arendavad näiteks mereseire ja mereolukorrateadlikkusega seotud võimeid ning kolmepoolset koostööd ja ühiseid meresõjalise võimearenduse kavatsusi.

«Ühise regionaalset olukorrateadlikkust merekeskkonnas käsitleva projekti ja kaitseplaanide merevägesid puudutavate osadega liigume edasi vastavalt graafikule. Oluline on, et meie kaitseplaanid oleksid omavahel sünkroniseeritud – võtmesõnadeks on regionaalne koostöö ning võimekus,» ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.