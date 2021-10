Urmas Reinsalu pöördus Michali, Kaljulaidi, Helme ja Reinaasi poole

Urmas Reinsalu pöördus Kristen Michali, Raimond Kaljulaidi, Martin Helme ja Marek Reinaasi poole. «Neljapäeval ei leidnud toetust umbusaldusavaldus abilinnapea Eha Võrgule. Keskerakonna saadikud hääletusel ei osalenud. See on selge sõnum enne valimisi, et Keskerakonna ainuvõimu jätkamisega jääb linna valitsemisel püsima soosiv suhtumine korruptsiooni,» lausus Reinsalu teistele kandidaatidele.

Tema hinnangul korruptsioon linna juhtimisel pidurdab lisaks maksumaksjate raha väärale kasutamisele otseselt Tallinna majanduskasvu. Reinsalu sõnul oli positiivne, et umbusaldusavaldusel suutsid kõik volikogu opositsioonijõud käituda ühiselt.

Lisaks on tema hinnangul oluline anda valijatele selge sõnum, et Tallinnas on võimalik muutus, mille tulemusel Keskerakond ei jätka linnavalitsemist.

«See teeb võimalikuks paljude positiivsete ettepanekute realiseerimise, sealhulgas nende, mida Keskerakond on aastaid lubanud, kuid pole suutnud ellu viia. Keskerakonna poolt kuuleme hulgaliselt lubadusi tulevikuks, kuid aega on neil selle elluviimiseks olnud juba kakskümmend aastat. See muudab need lubadused seest õõnsaks,» põhjendas Reinsalu.

Ta lisas, et nii Michal, Kaljulaid, Helme kui Reinaas on aruteludes esile toonud, et Tallinn vajab majanduse, transpordi, keskkonna, hoolekande ja teistes valdkondades positiivseid muutusi, mis aitaksid tallinlasi ja arendaksid linna.

«Küsin teilt kahte asja, millel on Tallinna tulevikku silmas pidades väga suur kaal: kas teie seisukohalt on Tallinna arengule parem Keskerakonna vaba linnavalitsus? kas olete valmis pärast valimisi pidama läbirääkimisi, kui kohtade jaotus volikogus seda võimaldab, kõigi teiste jõududega, et moodustada uus linnavalitsus?» märkis Reinsalu ja lisas, et nendele küsimustele vastamine annab valijale selguse ning lootuse, et alternatiiv on võimalik.