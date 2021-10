Jürgen Ligi: kuidas saavad poliitikud oma tööd teha, kui valvekoer lubab valetada?

«EKRE teeb, mida opositsioonipartei peabki tegema. Lubab kõike, eri seltskondadele erinevaid asju vastavalt kuulajate soovidele, pärast ütleb, et ei lastud teha, aga siin on teisi punkte veel. Ja mul ei ole neile ühtki etteheidet, nii see asi käibki! Aga ma ei saa aru, mida teevad sotsid? Kui mina oleks nende esimees, ma ütleks et saate tasuta vee ja elektri.»