Intervjuu kultuuriministriga ehk Kuidas seletada pilte surnud jänesele Vol.2*

Proua minister, kas võite Postimehe lugejatele võimalikult lihtsalt seletada, milline seis praegu Vaba Lavaga on?

Vaba Lavaga (VL) on praegu selline seis, et oleme teinud ettepaneku, kuidas leida lahendus probleemile, mis seal on tekkinud. Ja meie-poolne ettepanek on luua ühine sihtasutus, et professionaalne teatritegevus Narvas saaks jätkuda. Meie jaoks on see väga oluline, et see teatrikeskus Narvas alles jääks. Ise külastasin Narvat kevadel. Ka siis me juba antud ettepanekut arutasime. Praeguseks pole väga täpset tagasisidet tulnud – pigem nagu meediavahendusel -, aga loodetavasti me saame siiski lähiajal arutada seda ka rahulikult laua taga.