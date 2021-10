Haldusreformijärgsed punnseisud Harjumaa lääneosas

Kolmes Harjumaa läänepoolses omavalitsuses elab kokku üle 45 000 inimese, sellest üle poole langeb Saue valla arvele. Suurvald sai haldusreformiga kokku pandud ühest linnast ja kolmest vallast, kuid tihedamad sidemed nende vahel on alles tekkimas. Suurem osa Saue valla elanikest elab Tallinna külje all Laagris, Saue linnas ja selle vahetus ümbruses. Seega on paljud inimesed töökoha vm kaudu seotud pigem Tallinnaga.