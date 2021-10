Tuneesias avaldasid tuhanded inimesed presidendile toetust

Pealinnas Tunises tuli tänavatele hinnanguliselt 3000 inimest, mida on rohkem kui nädal varem, mil avaldasid protesti tema vastased.

Saied väitis, et tema sammude eesmärk on päästa Tuneesia koroonapandeemia põhjustatud sotsiaalmajanduslikust kriisist.

Tuneesia president nimetas septembri lõpus geoloog Najla Boudeni riigi esimeseks naissoost peaministrikandidaadiks. Poliitikas tundmatu Bouden saab ülesandeks moodustada valitsus, mille volitused on presidendi hiljutise võimuhaaramise järel piiratud.

Ehkki osa tuneeslasi on presidendi meetmeid põlatud poliitilise eliidi vastu toetanud, on president kasvava surve all nimetada ametisse uus valitsus.