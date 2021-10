Tänavu on raudteel ülinapilt pääsenud 43 inimest

Tänavu kaheksa kuu jooksul on Elron fikseerinud 43 nappi pääsemist, kus liikluses osalejad on tähelepanematusest või liiklusreeglite rikkumise tõttu sattunud raudteel väga ohtlikku olukorda, teatas Elron. Võrreldes 2020. aastaga on ohuolukordade arv kasvanud.

«Nii jalakäijad kui ka sõidukid ületavad raudteed viimasel hetkel. Kui sõiduteed ületades on kombeks vaadata vasakule-paremale, siis raudtee ülekäigu- ja ülesõidukohtades see liiklusreegel justkui ununeb. Rongi pardasalvestuste andmete põhjal on paljudel liikluses osalejatel tähelepanu nutiseadmel, kasutatakse kõrvaklappe ning kantakse peas kapuutsi ega vaadata ka vasakule-paremale, nagu on kombeks sõidutee ületamisel. Jalgratturid ei tule sageli raudtee ülesõidukohas rattalt maha ning jätkuvalt on ka sõidukijuhte, kes eiravad raudtee ülesõidu kohas punast foorituld ega jää stoppmärgi juures seisma – need on tahtlikud liiklusreeglite rikkumised, kus traagilisest õnnetusest jääb sageli puudu vaid mõni sekund,» kirjeldas Elroni ohutusjuht Natali Aosaar.

«Töö käigus vaatan ja analüüsin kõiki napikate videosalvestusi ja jään selle käigus tihtilugu mõtlema, kas need inimesed sel hetkel said aru, kuivõrd halvasti oleks võinud nende ja nende lähedaste päev tegelikult lõppeda. Kuna uurimise all on ka juhtumid, mis kahjuks nii õnnelikult ei lõpe, siis tean, et napikat ja õnnetust eraldavad üksteisest vaid sekundid,» tõdes ohutusjuht.

Ta lisas, et eriti kurvastav on see, et jätkuvalt ületavad nii täiskasvanud kui ka lapsed raudteed selleks mitte ettenähtud kohtades ning lapsed mängivad raudtee vahetus läheduses, adumata, et mänguhoos võib tähelepanu hajuda.

«Pahatahtlike mängude – nagu rongide kividega loopimise kõrval, millest meie rongijuhid teavitavad ka politseid – on sel aastal järjest enam märgata olukordi, kus lapsed mängivad raudtee vahetus läheduses, arvestamata, et mänguhoos võib tähelepanu hajuda ning oht õnnetusse sattuda suureneda. Raudtee ei tohiks olla ei jalakäijale liikumisrajaks ega mängupiirkonnaks – nii nagu me ei veeda aega maanteel, et tohiks ka raudtee läheduses tegeleda ühegi teise tegevusega peale raudtee turvalise ületamiseta,» rõhutas Elroni ohutusjuht.

Raudtee-ettevõtted teevad kõik selleks, et luua turvalist liikluskeskkonda, kuid raudteeohutust tagavad kõik liikluses osalejad üheskoos. Kui üks pool ei täida enda rolli vastutustundlikult, siis ei ole tagatud ka ohutust.

«Raudteed ületades on oluline arvestada, et rongi pidurdusteekond on väga pikk: olenevalt ilmaoludest ja rongi pikkusest on rongi pidurdusmaa täieliku seismajäämiseni ligi 10 korda pikem kui autol ehk näiteks 50 km/h kiiruse juures 150-200 meetrit, suurema kiiruse puhul veelgi pikem – seetõttu ei ole jalakäijal ega autol valikut – rongile tuleb teed anda ning raudteed ületades alati veenduda, et rong ei ole lähenemas,» meenutas Aosaar.

Ta lisas, et rongid lasevad alati vilet nii jaamast väljudes kui ka enne raudtee ülekäigu- või ülesõidukohale lähenemist, samuti enne suuremaid kurve, kus nähtavus võib olla piiratud, et anda enda liikumisest lisaks märku.