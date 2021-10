Kaitsepolitsei ei näe alust peaprokuröri vastu kriminaalmenetluseks

Septembri viimasel nädalal said kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur kuriteokaebuse, milles leiti, et Parmase suhtes tuleks käivitada kriminaalmenetlus toimingupiirangu rikkumise ning juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni ja riigiprokurör Maria Entsiku suhtes sellest osavõtmise tõttu.

Kaebajad tõid välja, et korruptsiooniohtu suurendab ka asjaolu, et Indrek Tibar oli Swedbankis rahapesu tõkestamise juht, kuid riigiprokuratuuri nõuniku ametis on just Swedbakis toimunud rahapesu uurimise juhtimine tema üheks ülesandeks.