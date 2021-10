Vallavanem: Türi lastekaitsejuhtum on poliitiliselt kallutatud

Osepooltel on hambus intsidendi järel Türi vallavalitsuse poolt läbi viidud teenistuslik järelevalve, mille järeldusi Türi vallavolikogu osad liikmed pädevaks ei pea ning lõid juhtumi menetlemiseks eraldi uurimiskomisjoni, vallavõim aga kinnitab, et järelevalve oli igati korrektselt läbi viidud.

"Türi vallavalitsus viis läbi teenistusliku järelevalve. See on seadusega ettenähtud kohustus, mille puhul kehtivad kindlad reeglid ja loomulikult on selle üheks nõudeks objektiivsus," rõhutas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, lisades, et teenistusliku järelevalve kokkuvõte on valla kodulehel avaldatud.

Tema sõnul ei saa praeguseks ilmselt olla kahtlust, et volikogu loodud uurimiskomisjoni näol on tegu poliitilise ja kallutatud ettevõtmisega.

«Sellest annavad tunnistust pöördumine esmalt meedia poole, mitte arupärimine vallavalitsusele või lastekaitsespetsialistile ja teema arutamine volikogus, nagu oleks normaalne asjade käik. Lisaks ei kaalunud kibekiirelt ühisavalduse teinud poliitikud kordagi, et kui nende hoiak oli tõepoolest mittepoliitiline, peaks mure laste heaolu pärast olla loomulikult erakonnaülene ja ühine ka Isamaa nimekirja kuuluvate volikogu liikmetega. Nende arvamust ei küsitud ning nad jäeti kaasamata vaid seepärast, et nad on vallavanemaga ühes nimekirjas. Hinnangud olid antud ja nii isa kui lastekaitsespetsialisti tegevus hukka mõistetud, enne kui volikogu uurimiskomisjoni moodustas,» selgitas Siemann BNS-ile.

Tema sõnul koostas uurimiskomisjon ajakava ja pani küsimusi kokku kaks nädalat, kuid nõudis vallavalitsuselt seadusevastaselt lühikese tähtaja jooksul väga suuremahulise, enam kui kahe aasta jooksul toimunud lastekaitsetööga seotud materjali analüüsimist, koostamist ja mitmekümnele küsimusele vastuseid.

«Kui uurimiskomisjoni juht Kati Nõlvak oli saanud vallavalitsuselt põhjendatud, seadusele viitava tähtaja täpsustamisega seotud teatise, esitas ta meediale süüdistavaid väiteid, muuhulgas heitis ette, et vallavalitsus takistab komisjoni tööd,» selgitas Siemann.

Tema sõnul kirjeldas komisjon volikogule esitatud vahearuandes oma tööd. «Vahearuanne sisaldab kahjuks mitmeid väleväiteid ja küsitavusi. Osa neist on seletatavad sellega, et komisjoniliikmed loomulikult ei saagi olla selle ala spetsialistid ning ei saa lihtsalt eriteadmisi nõudvatest asjadest aru. On kiiduväärt, et komisjoni liikmed laiendavad oma silmaringi, loevad seadusi ja kuulavad tunnustatud lektori ülevaadet lastekaitsetööst. On aga hämmastav, et väidetavalt erapooletu ja lastekaitsetöö kvaliteedi parendamisele rõhuv komisjon on kogunud tõendeid vaid ühelt juhtumi otseselt osapoolelt ehk laste emalt ja temaga seotud isikutelt,» ütles Siemann.

Tema sõnul on kahetsusväärne, et komisjon ei ole pidanud pooleteise kuu jooksul vajalikuks küsida tõendeid ega arvamusi laste isalt, laste esindajalt tsiviilkohtumenetluses, kohtutäiturilt, laste elukohajärgselt omavalitsuselt, lastekaitsetöö kvaliteeti hindavalt sotsiaalkindlustusametilt ega politseilt, kes selle öise juhtumi menetlemisega tegeles ning on emaga kokku puutunud ka varem kohtumääruste mittetäitmise asjus.