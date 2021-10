Kuigi konkurents on tulevastel kohalikel valimistel Tartus terav, usuvad kõik erakonnad, et Reformierakond võtab seekordki suurima mandaadi. Arutluse alla tuleb, kas on üldse võimalik koalitsioon ilma Reformierakonnata ja kuidas kavatsevad linnavõimu juures olevad sotsid ja uustulija Eesti 200 hääli püüdma minna.