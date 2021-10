Tallinna haigla ehitus võetakse luubi alla

Komisjoni Tallinna esinduse majandusnõunik Ave Schanki sõnul on nad projektile pannud tavapärasest rohkem vahe-eesmärke - enamasti on neid üks-kaks -, et jälgida selle elluviimist, kuna tegemist on suure projektiga. Tallinna haiglale on seatud seitse kontrollpunkti, mille käigus otsustatakse ka järgmine rahaülekanne.