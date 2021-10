Keskerakond on Tallinnas ainuvõimust ilma jäämas, kinnitas Norstati erakondade toetuse uuring pealinnas. Pikaaegse võimuerakonna opositsiooni kukkumist ei paista see aga tähendavat – pigem on küsimus, kelle võtab Keskerakond linnavalitsusse väiksemaks partneriks.

Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder juhtis tähelepanu, et kuigi ka 2017. aasta valimistel jäi Keskerakonna toetusprotsent selgelt alla poole (44 protsenti), tagas neile neljaks aastaks absoluutse enamuse asjaolu, et väga paljud hääled läksid kaduma valimisnimekirjadele, kes ei ületanud valimiskünnist. «Hetkel ei ole näha, et mingigi arvestatav hulk hääli läheks sellisel viisil kaduma ning Keskerakonna toetus on madalam. Järelikult on vähemalt praeguse seisuga peaaegu täiesti kindel, et Keskerakond kaotab Tallinnas oma ainuvõimu,» järeldas Mölder.