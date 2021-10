Kust jookseb piir? Keskerakondlase Laatsi valimiskampaania jõudis meditsiiniasutusse

Eesti ühiskonnategelane Sergei Metlev tõstatas ühismeedias küsimuse sellise valimisreklaami eetika üle ja leidis, et teguviis on häbiväärne: «Kleepida oma agitatsiooni linna meditsiiniasutuses, kuhu inimesed tulevad ravile. Kas järgmisena ka kirikus, lasteaias ning igaks juhuks surnukuuris?» arutles Metlev.

«Kui see vastab tõele, siis võin sellest järeldada, et keegi hea inimene soovib mind aidata?! Mina sellist reklaami ei ole tellinud, kui reklaam on alles, võtan maha,» kirjutas Laats Postimehele vastusena.