Isamaa Tallinna noortelinna linnapeakandidaat on Karl Sander Kase

Linnapeakandidaadi Urmas Reinsalu sõnul on oluline, et Tallinn looks noortele parimad võimalused edukaks tulevikuks, mistõttu vajab Tallinn eraldi valdkonna eest vastutavat noortelinnapead.

«Noorte haridustee toetamiseks loome Tallinnas üliõpilasstipendiumi. 200-eurone igakuine stipendium on mõeldud linna 1000le parimale üliõpilasele ning see on alternatiiv tänasele tudengivaenulikule õppelaenusüsteemile,» ütles Kase.

Kase loetles lahendusi ka linnaruumis ja transpordikorralduses. «Viime ellu Tallinna rattastrateegia ning toetame jalgrataste ostu. Lisaks käivitame ööbussid, et ööelu nautivad noored jõuaksid turvaliselt koju,» tõi ta näiteid sammudest, millega noorte liikumist pealinnas lihtsustada.