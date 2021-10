Üheksa kuuga kaotas liikluses elu 42 inimest

Kokku on tänavu üheksa kuuga juhtunud 1199 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 1348 inimest. Mullu oli üheksa kuuga raskeid õnnetusi 1097, milles said viga 1280 inimest, selgub politsei- ja piirivalveameti esialgsest statistikast.

Purjus juhtide süül on tänavu juhtunud 333 rasket õnnetust, milles on hukkunud kuus inimest ja viga saanuid on olnud 78. Mullu põhjustaid purjus juhid üheksa kuuga 410 rasket õnnetust, milles said vigastada 123 inimest ja 11 kaotasid elu.