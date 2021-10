Kallas: EL peab toetama Lääne-Balkani riike reformide elluviimisel

Peaministri sõnul on ka Eestile oluline, et Lääne-Balkani piirkond oleks turvaline ja stabiilne. Euroopa Liit saab ja peab Kallase sõnul toetada sealseid riike reformide elluviimisel, sealhulgas arendada riikide e-valitsemise võimekust ja digitehnoloogiate kasutamise arendamist. «Loodan, et saame Euroopa Liidus kiirelt liikuda edasi liitumisläbirääkimistega, sealhulgas ka Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga,» lisas Kallas.