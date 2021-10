Eesti lühiuudised

Komisjon püüab elektrihinna tõusu pidurdada

Euroopa Komisjon püüab pidurdada elektrihinna hüppelist kasvu uute ühisturureeglitega. Komisjoni käsitluses hoiab tulevasi energiahindade dramaatilisi hüppeid üksnes rohetehnoloogia sihikindel arendamine. Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson rõhutas eile europarlamendis esinedes, et riikides, kus taastuvate energiaallikate kasutamine on rohkem levinud, on elektri hinda suudetud madalamal hoida. «Oluline on tugevdada Euroopa valmisolekut ja vastupidavust hinnahüpetele. Peame panustama paindlikkusse ja säilitusvõimalustesse, et kaasata taastuvat energiat elektriturul. Vajame hästi toimivat ja arenevat vedelgaasiturgu, mis oleks valmis lõimima taastuvallikatest ­saadavat gaasi,» rääkis Simson. ERR