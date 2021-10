POSTIMEES PIIRIST PIIRINI ⟩ Ida-Viru prügikuningal Nikolai Ossipenkol on mitu rauda tules

Kui lugeda Ida-Virumaa ajalehe Põhjarannik erinevaid aastakäike – umbes-täpselt 2005. aastast, võib jääda mulje, et kui keegi kuskil on kurjuse ja kavaluse tõeline kehastus, siis see on endine miilits, praegune kommunaalärimees ja poliitik Nikolai Ossipenko.