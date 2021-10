Türgi parlament ratifitseeris lõpuks Pariisi kliimaleppe

Glasgow kohtumine COP26 algab 31. oktoobril ja vaatlejate arvates on sellel otsustav roll, et tagada Pariisi kliimaleppe edasine elujõud.

Muu hulgas häiris Türgi parlamenti, et riik on lepingus määratletud arenenud riigina, kuigi ise peetakse end arengumaaks. Kokkulepe näeb arengumaadele ette hüvitise, sest nende puhul eeldatakse, et nende osa maailma heitkogustest on rikastest riikidest väiksem.