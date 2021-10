Lasnamäe baaritülis toimunud tapmise kohtulik uurimine jõuab lõpule

Süüdistatava Roman Gluhovtšenko advokaat lisas kohtuasja materjalidesse asitõendi selle kohta, et sõber ja teine süüdistatav Maksim Vassiljev siiski suhtles Gluhovtšenkoga tapmise päeval, ehkki oli väidetud, et mingit kontakti nende vahel polnud.

Tsiviilhagid jäid muutmata. Praeguseks ajaks on taotlused esitatud ning osalistel pole midagi lisada. Kuid vastuseks ettepanekule lõpetada kohtulik juurdlus eile palus prokurör teha seda järgmisel istungil, et oleks võimalik lisada veel midagi, kui see peaks ilmnema. Järgmised istungid on 8. ja 12. oktoobril. Siis toimub osaliste kohtuvaidlus.