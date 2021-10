POSTIMEES PIIRIST PIIRINI ⟩ Tartu-lähedased vallad peavad koole ja lasteaedu paisutama

Kastre vallavanem Priit Lomp (SDE) valimisvõidu pärast ilmselt muret tundma ei pea, sest valimisliidus Meie Kodu, kus ta kandideerib, on 38 nime. Nende vastas oleva nelja erakonna nimekirjad on seevastu õige hõredad. EKRE on üles andnud kolm nime, Isamaa, Eesti 200 ja Erakond Eestimaa Rohelised igaüks ühe. Seega on selge, et valimisliit haarab Kastre vallavolikogus ainuvõimu, ning pole võimatu, et opositsioon jääb üldse tulemata.