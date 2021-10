On 2019. aasta valimised. Keskerakonnas on otsustatud, et 20 000 noort jalgpallurit, aga eelkõige nende vanemad, moodustavad piisavalt olulise valijarühma, et nende kõnetamiseks panna välja peibutis. Ehkki erakonna esimees Jüri Ratas on tuntud rohkem korvpallimehena, antakse lubadus ehitada igasse Eesti maakonda jalgpalli sisehall.

Erinevalt paljudest teistest toonastest lubadest pole see jäänud pelgalt lauseks paberil, vaid seda on hakatud hoogsalt ellu viima: tänavuses riigieelarves on neljale sisehallile eraldatud kuus miljonit, sama summa pandi välja ka mullu. Kultuuriminister Anneli Ott (KE) tuletab Postimehega vesteldes Keskerakonna rolli ka kohe meelde. «Jalgpallihallid on olnud Keskerakonna prioriteet kõik need aastad. See oli üks meie lubadusi ja meile kindlasti oluline.»