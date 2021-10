Tesla kolib oma peakorteri Texasesse

«Mul on heameel teatada, et kolime oma peakorteri Texasesse,» ütles Musk aktsionäride aastakoosolekul.

Musk teavitas, et Tesla müük kasvab jõudsalt ning hoolimata arvutikiipide ja muude komponentide puudusest suurendab ettevõte tarneid. Tesla eesmärk on Muski sõnul suurendada oma tootmist California osariigis asuvas Fremonti tehases umbes 50 protsenti.

«Kuid see asi on jõudmas piirideni, millega suudab hakkama saada. Kui me sinna esimest korda läksime, siis oli see nagu pisikesed meie ja hiiglaslik tehas. Nüüd on see niiöelda nagu konservikarp, kus seinad tulevad ette,» kirjeldas Musk.