Politsei otsib Elvas oma kodust lahkunud 17-aastast Kaidurit

Täna laekus politseile teade, et Elva linnast Pika tänava kodust jooksis öösel ära 17-aastane Kaidur, kes pole seni koju pole naasnud. Kodust lahkudes oli Kaiduril seljas roheline jope ja jalas mustad dressipüksid. Tal on lühikesed heledad juuksed ja ta kannab prille. Kaidur on umbes 170 cm pikk ning tugeva kehaehitusega.

Politseinikud on suhelnud noormehe perega ja lähedaste ning kontrollinud vihjete põhjal tema võimalikke asukohti, seni on noormehe asukoht tuvastamata. Teada on, et ta võib liikuda nii Tartus kui Elvas, kust teda varasemaltki aega veetmast on leitud.