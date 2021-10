GRAAFIK ⟩ Viimase nädalaga on 10–14-aastaste seas koroonaviirusega nakatunud üks protsent

Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse oktoobrikuu jooksul jõuda selleni, et vähemalt ühe vaktsiinidoosi oleks saanud 70 protsenti täisealistest. Ometi on vaktsineerimistempo nii madal, et praegune on võrreldav ajaga, mil vaktsiinitootjatel oli tootmis- ja tarneraskusi. Lisaks on reoveeuuringu järgi epidemioloogiline olukord väga halb ning stabiliseerumist ei paista kusagil.