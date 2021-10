Loodusemees: valikut pole, sügis peab tulema

«See on globaalne,» lausus Jänedal elav selgeltnägija ja tervendaja Ille Lepasepp, kellele meeldib muu kõrval jälgida looduses toimuvat. «Looduslikul tasandil on igal pool täpselt sama nii Virus kui ka Võrus. Kaks aastaaega, suvi ja sügis, on kokku saanud ja ulatasid sõbralikult käe. Nii tuleb ju odavam,» muigas ta. «Aga tõepoolest on ilus värvide mäng. Naudin seda isegi.»

Lepasepp lausus, et kui vanasti ütlesid ilmatargad, et tegu on loodusemärkidega, siis tema arvates on need pigem keemia märgid. «Lihtsalt loodus on inimeste hädade suhtes nii palju kannatada saanud, aastaajad on segamini ja peamegi selleks valmis olema,» tähendas ta. «Meie ei tea, mis sealt ülevalt kosmosest kraesse tuleb ja millised muutused toimuvad. Pilvede lendu ei saa me ometi peatada. Isegi raheterad on juba rusikasuurused. Peame ise kõigeks valmis olema.»