FOTOD ⟩ Kodutud tegid omale pesa surnukuuri

Kontrollimisel oli kohapeal üks isik, kellega inspektorid vestlesid ning selgitasid, et seal ööbimine ja elamine ei ole lubatud, teatas mupo pressiteate vahendusel.

«Kohapeal oli üks meesterahvas, kes lamas sinise teki all ja oli tülitamise pärast väga pahur. Mehe kinnitusel viibis seal tavapäraselt lisaks veel neli inimest,» selgitas kesklinna piirkonna peainspektor Jaanus Kivi.

«Andsime nõu, et tuleks minna linnaosa sotsiaalametniku juurde, seda enam, et kodutul puudusid dokumendid ning raha dokumentide tegemiseks. Palusime ka saatusekaaslastele sama info edastada. Surnukuuri eeskojast tuleb neil aga igal juhul lahkuda, soovitavalt kodutute öömajja.»

Kivi sõnul oli mees kodutute öömaja suhtes äärmiselt kriitiline: «Pigem tahetakse olla vaba inimene ja kasvõi külmetada, kui kuskil kontrolli all soojas kohas olla. See on kodutute puhul tavaline seisukoht,» möönis peainspektor.