Kaitseväes on koroonasse nakatunud 41 sõjaväelast

Kaitseväe peaarsti kolonelleitnant Targo Lusti sõnul on reedese seisuga koroonaviirusesse nakatumine tuvastatud 30 tegevväelasel ja 11 ajateenijal ning isoleeritud on 37 tegevväelast ja 21 ajateenijat.

«Kui Eestis tervikuna on koroonaviirusesse nakatumise näit olnud viimastel nädalatel pidevas kasvutrendis, siis kaitseväes on viimase kahe nädala jooksul olnud nakatunute hulk stabiilne,» sõnas kolonelleitnant Lusti.

Ta märkis, et vähemalt ühe doosiga on reedese seisuga vaktsineeritud ligi 97 protsenti kaitseväe teenistujatest ning see peegeldub ka nakatunute ja isoleeritute numbrites.