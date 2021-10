«Pandora paberitest» selgub, et SFMi esindaja uuris Pönkä tausta. Ta on Google’i tõlget kasutades muu hulgas uurinud ka Eestis ilmunud uudiseid Pönkä kohta. Lekkinud dokumentide seas on SFMi töötaja välja prinditud paber, milles on ka Eesti uudisteportaalides ilmunud uudised Pönkäst.