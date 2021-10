PILDID ⟩ Talgu korras puude istutamisega kaeti valimiskampaania ökoloogilist jalajälge

Eesti 200 juhatuse liikme Margot Roose sõnul on erakonna rohelise käitumise alustalaks tegevuste mõõtmine ja läbipaistvus.

«Kuna printimine on tänaseks lõpetatud, siis oleme flaierite tegemisega kaasnenud CO2 hulga juba kokku arvutanud. Selgus, et Eesti 200 tellitud flaieriteks kulus umbes 800 kg paberit ja selle heastamiseks istutame 450 mändi ja kuuske,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Vältimaks erinevate arvutusmeetodite teemalist kriitikat, lisasime vajalikule puude hulgale kuhjaga juurde.»

Roose ütles, et kui tänavad ja veeb on praegu täis erakondade lubadusi rohepöördest ja keskkonnasõbralikkusest, siis nemad juba tegutsevad selles suunas. «Nii näiteks kasutame paberikulu vähendamiseks kõikjal QR-koodi abil info edastamist,» märkis ta.

Samuti Eesti 200 juhatusse kuuluv erakonna kandidaat Viimsi vallavanema kohale Lauri Hussar lisas, et neil õnnestus vaatamata hoogsale kinnisvaraarendusele leida Viimsis raielank, mis lausa ootas uusi puid. «Hoogne kinnisvaraarendus on löönud kõikuma Viimsi loodusliku tasakaalu, mistõttu on eluliselt tähtsaks muutunud loodusressursside hoidmine ja taastamine,» rõhutas Hussar.