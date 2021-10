«Ta on avatud inimene ja tajub hästi suurt pilti, mis samas ei tähenda, et ta ei märkaks detaile, sealjuures isegi rohkem kui inimesed tavaliselt,» kirjutas Jaakma (pildil). «Alar on mõistev erinevate seisukohtade suhtes, kuid tunneb seejuures ära rumaluse, ahnuse või silmakirjalikkuse. Ta tunneb inimesi hästi ja teab, keda usaldada ja keda mitte.» Jaakma sõnul vallandub sõprade ja lähemate töökaaslaste keskel Karise huumorimeel ja talle pole mingi probleem ka enda kulul nalja teha. «Must huumor pole talle samuti võõras. Koos abikaasa Sirjega on nad alati seltskonna hinged,» teab endine kolleeg.