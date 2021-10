E-valimisi häirivad esimesed tehnilised rikked

Valimissüsteem kuvas täna hommikul sadadele valijatele, et hääl läks arvesse vaid testhäälena. «Valijarakendus kuvas esimestele hääletajatele hääletamise lõppetapis väära lause, et tegu on testhäälega ja valimiste periood pole veel alanud,» kirjeldas teenistus.

Valimisteenistus kinnitas, et muretseda ei tasu: «Valimiste korraldajad on probleemist teadlikud ja on teksti ära parandanud. Need, kes on juba hääletanud, ei pea muretsema – nende e-hääl läks arvesse,» teatati kodulehel.