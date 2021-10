Edgar Savisaar pälvis EELK teeneteristi III järgu ordeni

Savisaar tuletas enda sõnul meelde, kui paljudele pühakodade renoveerimisele on ta kaasa aidanud ning loetles näidetena Halliste kiriku, Tallinna Jaani kiriku, Lasnamäe õigeusu kiriku kui ka Mustamäe luterliku kiriku. «Olen uhke, et ka minul on olnud väike osa nende pühakodade ehitamisel ja taastamisel. Aitäh peapiiskopile ja tema kolleegidele, kes otsustasid mind nõnda meeles pidada,» teatas Savisaar.