E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 16. oktoobri õhtuni kell 20. Ka homme saab veel valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Igas keskuses on avatud vähemalt üks jaoskond ja seal saavad hääletada kõik, sõltumata oma registrijärgsest elukohast.

Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 448 valimisjaoskonda üle Eesti. Siis saab valija hääletada ükskõik millises oma linna või valla valimisjaoskonnas, Tallinnas linnaosa jaoskonnas. Erandiks on Peipsiääre vald Tartumaal, kus on neli valimisringkonda - seal hääletavad valijad oma ringkonna piires.