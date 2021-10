Erakonnad koroona tõttu valimispidusid ära ei jäta

Eesti 200 peab oma Tallinna valimispidu Balti Jaama turuhoones asuvas Humalakojas, mille üks osanikke on erakonna Tallinna linnapeakandidaat Marek Reinaas. Eesti 200 kampaaniajuht Kadri Napritson-Acuna ütles, et pidu küll toimub, kuid väiksemas seltskonnas. «Hetkeseisuga me ei plaani ära jätta, aga pigem väike seltskond istub koos,» rääkis Napritson-Acuna.

Reformierakond korraldab valimispeo Nordic Hotel Forumis. «Me jälgime seda olukorda,» ütles Reformierakonna avalike suhete juht Kajar Kase ja lisas, et nad arvestavad võimalusega, et pidu jääb ära. «Aga praegu me toimetame teadmises, et see toimub. Igal juhul on pidu Covid-tõenditega,» kinnitas Kase.