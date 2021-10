VIDEO ⟩ Karis: mõnel olulisel hetkel vajame pasunahüüdu ja läikivaid nööpe

Esmaspäeval riigikogus peetud kõnes tõi Karis esile, et juba enne presidendiametisse astumist rõhutas ta, et tema üheks ideaaliks on tark rahvas. «Olen ka täpsustanud, et tarkuse ja harituse mõõdupuu ei ole kõrgkooli diplomite arv, vaid oskus oma teadmisi kasutada ja tulla toime, saada hakkama igas olukorras. Seda nimetatakse õppimisvõimeks.»

«Tark rahvas suudab eristada terad sõkaldest, mõistab eeskätt faktide põhistavat jõudu. Ent kommunikatsioonist küllastunud ühiskonnas leiavad ka kõige vildakamad väited toetust ja imetlust. Sotsiaalmeedia hämaruses kogunetakse leeridesse ja kahtlused tõukavad tarkuse kergesti meelest,» ütles Karis. «Tarkus jääb hääletuks, alandlik vaikus võib meid hätta jätta.»

Karise sõnul on tarkus kollektiivne saavutus. «Tark rahvas ei lase kaotsi minna lootust, ei käi nööri mööda, vaatleb ja katsetab, on enesekindel ega kohku ka eksimisest. Tark rahvas mõtleb piiritus perspektiivis ega karda kohtumist tundmatuga, olgu selleks koroonapandeemia või üleilmne kliimakriis. Tark rahvas mõistab ligimest, evib kaastunnet,» ütles ta.

«Olen jätkuvalt seda meelt, et Eesti edulugu ei ole kõigini jõudnud. Ja soovin mõneti idealistlikult, et keegi meie kaasmaalastest ei tunneks end mahajäetuna ja üleliigsena. Olgu siis põhjuseks noorte vaimse tervise probleemid, mille traagilist sügavust mõistame mõnikord liiga hilja, või hinnatõus, mida näeme elektriarvetest ja mis süvendab paljude perede majanduslikku kitsikust,» ütles riigipea.

«Mõnel olulisel hetkel vajame pasunahüüdu ja läikivaid nööpe»

Karis sõnas kõnes, et põhiseadus paneb talle kohustuse võtta üle riigikaitse kõrgeima juhi volitused. «Ma ei kahtle, et Eesti on riigikaitse arendamisel valinud õige tee,» ütles ta. «Keerulistes olukordades ei pea Eesti üksinda lahendusi otsima, meie kõrval seisavad kindlalt liitlased. Häid suhteid kõigi liitlastega tuleb hoida, need ei sünni ega säili iseenesest.»

Karis sõnas, et noorte jaoks on kaitseväel tugev pedagoogiline roll, mis on juba tervele põlvkonnale kinkinud meelekindlust, kohusetunnet ja sisemist sära ning paljudele noortele ka eesti keele oskuse. «Sellise hoiakuga saame väärikalt vaadata kõigi nende peale, kes astunud meie ees, langenud sõjatandril või kannatanud äärmist viletsust, tundnud alandust ja hirmu. Neilt võeti olulised sümbolid, mis aastakümneid püsisid üksnes unistustes või ka väljapool Eestit,» ütles ta.

«Nii ongi, et mõnel olulisel hetkel vajame ka väärikat ja pidulikku pasunahüüdu, läikima löödud nööpe ja oma pühade kirkust,» sõnas Karis.