Karis lubas tegeleda presidendi valimiskorraga

Esmaspäeval riigikogu ees peetud ametiaja esimeses kõnes sõnas Karis, et presidendivalimiste keerises räägiti, et otsitakse presidenti kogu rahvale. «See on siht, mille poole püüelda, isegi kui tundub lõpuni püüdmatuna. Aga meenutagem siiski, et presidendil on Eestis tasakaalustaja roll,» ütles ta. «Sestap pole sugugi tarbetu vaidlus, milline on presidendi leidmise kõige mõistlikum rada moodsas Eestis. Kandidaatidest sõltumata on kahed viimased valimised siin üksjagu pettumust ja nõutust toonud.»

Karis toonitas, et luua ei tohi sellist valimiskorda, mis paneb presidendile nii palju ootusi, et nende täitmiseks on vaja hakata moonutama või koguni rikkuma põhiseadust. «Kas otsevalimised, valimised ainult valimiskogus, kus suureneb kohalike omavalitsuste esindatus, või kõik jääb nii nagu on, vaid kandidaatide esitamine nihkub ettepoole, varasemaks?» küsis president ja nentis, et vastus on riigikogu käes.