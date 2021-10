ELi terviseministrid arutavad Covid-19 vaktsineerimist

«Kuigi Euroopa Liidus on täiskasvanud elanikkonnast täielikult vaktsineeritud enam kui 73 protsenti, on nii vaktsineerimisega hõlmatuses kui inimeste valmisolekus vaktsineerida liikmesriikide vahel suured erinevused,» ütles Kiik. «Eesti jaoks on vaktsineerimine jätkuvalt kõige olulisem meede tervisekriisi ületamiseks.»

Kõne all ka ravimite tarneprobleemid

«Covid-19 kriis on võimendanud meetmete vajadust, mis aitaks ennetada ja leevendada ravimite varustusprobleeme. See eeldab paremat infovahetust nii Euroopa Liidus kui riigi tasandil,» ütles minister Tanel Kiik.

Kohtumisel on arutelu all ka meetmed, mida riigid on rakendanud koolide avatuna hoidmiseks. ECDC on avaldanud ülevaate Covid-19 haiguse kohta lastel ja lasteasutuste rolli kohta viiruse ülekandumisel. Ülevaates leitakse, et koolide sulgemist tuleks viiruse leviku tõkestamisel kasutada viimase abinõuna.