Tallinna õpetajate keeleoskus paraneb visalt. Lasnamäel kõigutamatu anomaalia

Neid haridusasutuse töötajaid, keda keeleamet on puuduliku keeleoskuse tõttu pidanud sanktsioneerima, on ameti juhi Ilmar Tomuski sõnul sõnul jäänud aasta-aastalt vähemaks. «Suurem osa jääb lasteaiaõpetajate või lasteaiaõpetajate abide valdkonda. Õpetajaid on vähem, koolidirektoreid on üksainuke. On läinud paremaks, aga seda võin küll öelda, et paranemine on tunduvalt aeglasem, kui me lootsime,» nentis Tomusk.